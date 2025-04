Maíra Cardi revela diagnóstico de trombofilia um dia após anunciar gravidez: 'Apavorados'

A influenciadora Maíra Cardi revelou ter recebido um diagnóstico de trombofilia depois de ter descoberto uma nova gestação. Ela detalhou o assunto em um vídeo publicado no TikTok neste domingo, 27, um dia depois do anúncio da gravidez. Segundo Maíra, ela já está grávida de três meses.

A influenciadora contou que seu médico a orientou a fazer um exame para trombofilia após Maíra ter perdido um bebê que esperava do também influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, em janeiro. Ela estava com oito semanas e dois dias de gestação quando, após sentir fortes cólicas e ter um sangramento, descobriu que o coração do feto havia parado de bater.

"Assim que eu descobri a gravidez, o meu médico falou: ‘Maíra, tem alguma coisa errada. Se você já tem dois filhos e você nunca perdeu, e você acabou de perder um e engravidou em um período tão curto, tem alguma coisa errada e eu vou pedir para você fazer alguns exames’", disse.