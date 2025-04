Joelma cancela participação no Show 60 Anos da Globo por orientação médica

Joelma cancelou sua participação no Show 60 Anos da TV Globo, que ocorre nesta segunda-feira, 28, como parte das comemorações pelos 60 anos da emissora. A informação foi divulgada pela equipe da cantora nas redes sociais.

De acordo com a nota, a artista procurou atendimento médico após sentir um desconforto abdominal no último domingo, 27. Exames realizados diagnosticaram Joelma com infecção urinária.

"Seguindo a orientação médica, Joelma ficará algumas horas em repouso para garantir sua plena recuperação. Por esse motivo, a cantora precisará cancelar sua participação no show de 60 anos da TV Globo", informou o comunicado.