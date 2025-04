'Ilhados com a Sogra': Netflix cria convenção de sogras para escolher elenco da 3ª temporada

A Netflix anunciou que as gravações da terceira temporada de Ilhados com a Sogra começaram nesta segunda-feira, 28, data em que o Dia da Sogra é celebrado.

Para selecionar as candidatas da nova etapa do reality show, a Netflix realizou uma convenção de sogras em São Paulo. Reunindo mais de 200 sogras de todas as regiões do Brasil, elas chegaram ao evento sem saber que era um teste para a nova temporada do programa.

A etapa foi gravada e será exibida no primeiro episódio da terceira temporada do reality show. No evento, as candidatas participaram de ativações inspiradas nas provas da última temporada do programa.