Cantor Netinho inicia terceira etapa do tratamento contra câncer e faz reflexão: 'Mais forte'

O cantor também compartilhou um pensamento mais pessoal, comparando o tratamento a uma "Estrada de Sal", uma metáfora que usa para descrever os desafios que enfrenta desde a perda de seu pai, ainda na infância.

"Com essas Estradas de Sal, Deus me lapidou e vem me lapidando através de todos os desafios, dores, sofrimento e inseguranças que fazem parte delas. Tudo isso me faz mais forte, corajoso, honrado e preparado para o que Deus determina para minha vida", escreveu Netinho.

Desde o fim de março, Netinho tem compartilhado com frequência os bastidores do tratamento. O diagnóstico veio após ele sentir dores nas costas e nas pernas, o que o levou a ser internado em 26 de fevereiro. Por conta disso, precisou cancelar a agenda de shows durante o carnaval deste ano.