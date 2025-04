Sequência de 'A Paixão de Cristo' rejuvenescerá Jim Caviezel com efeitos especiais

Jim Caviezel voltará a viver Jesus Cristo em The Resurrection of the Christ, sequência de A Paixão de Cristo que contará com o retorno de Mel Gibson na direção. O ator atualmente tem 56 anos e o filme usará computação gráfica para rejuvenescer seu rosto, deixando-o novamente com aparência de 33 anos.

A sequência será gravada 20 anos depois do filme original, embora, na trama, o tempo passado entre as histórias seja de apenas três dias. "[O filme] tem problemas particulares, mas acho que consigo resolvê-los", disse Gibson em entrevista ao podcast de John Rogan.

A tecnologia de rejuvenescer atores tem se tornado ferramenta frequente nos últimos anos em Hollywood, tendo ganhado destaque após o uso em O Irlandês, filme de Martin Scorsese em que Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci ganharam versões mais jovens usando a tecnologia.