Primeiro filme de Kristen Stewart como diretora terá estreia no Festival de Cannes; conheça

The Chronology of Water (ou A Cronologia da Água, em tradução livre), primeiro filme dirigido por Kristen Stewart, foi anunciado nesta quarta-feira, 23, na seleção do Festival de Cannes 2025. O longa será exibido na mostra Un Certain Regard, a segunda mais importante do evento, que também terá a coprodução brasileira O Riso e a Faca.

O filme, ainda sem data de lançamento no circuito comercial, é um projeto passional de Stewart, do qual ela fala publicamente ao menos desde 2018 - naquele ano, ela contou sobre o projeto de estreia na direção em entrevista ao próprio Festival de Cannes. "Vou fazer o filme no verão mas, fora isso, meu objetivo é finalizar o roteiro e escalar uma atriz espetacular: vou escrever a melhor personagem feminina. Vou escrever uma personagem que eu quero muito, mas que não irei interpretar", prometeu.

O projeto demorou mais do que um verão para sair do papel. Foi apenas em 2022 que a adaptação foi confirmada oficialmente, com Imogen Poots como protagonista, e roteiro de Stewart com Andy Mingo.