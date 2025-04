Pai de Karen Silva desabafa após morte da filha: 'Ela saiu para almoçar e entrou em coma'

Familiares, fãs e amigos se despediram em cerimônia realizada no cemitério Portal da Saudade.

Em meio à comoção, Fernando fez um apelo para que outros pais busquem exames preventivos nos filhos, mesmo na ausência de sintomas: "Eu queria falar com os pais para tomarem conta das suas crianças. A Karen foi vítima de um AVC, uma coisa fatal. Ela não apresentava nenhum tipo de coisa parecida. Então, pais, levem seus filhos para fazer algum tipo de exame, o caso dela foi algo anormal".

Jovem cantora morreu após dias internada

Karen Silva foi internada após passar mal na última sexta-feira, poucas horas depois de sair para almoçar com a família.

Segundo o pai, a cantora entrou em coma no mesmo dia. A causa da morte foi um acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico, provocado pelo rompimento de um vaso sanguíneo e sangramento no cérebro.

Conhecida pela participação no The Voice Kids em 2020, quando tinha 12 anos e integrou o time de Carlinhos Brown, Karen somava quase 100 mil seguidores nas redes sociais e havia lançado recentemente a música Gata Vira-lata.