O Rio está pronto para Lady Gaga, diz presidente da Riotur

A prefeitura do Rio apresentou na manhã desta sexta-feira, 25, o esquema operacional organizado para receber 1,6 milhão de pessoas nas areias de Copacabana, na Zona Sul, para o show inédito de Lady Gaga, no próximo dia 3.

A Operação Lady Gaga começa já à meia-noite do dia 2 e se estende até o domingo, dia 4, com bloqueios de acesso ao bairro e segurança reforçada. O esquema é similar ao que foi usado no ano passado, no show da Madonna, e também a cada fim de ano, na festa de Réveillon.

Conforme anunciado na entrevista coletiva realizada nesta manhã, serão 78 torres de segurança ao longo da orla, 18 câmeras com reconhecimento facial e 150 detectores de metal, além de grades instaladas em todos os pontos de bloqueio do acesso à praia. A Marinha já começou a inspecionar as embarcações de turismo e passeio que estarão localizadas em frente à praia na noite de show.