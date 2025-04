Mariana Rios revela dificuldade para engravidar após diagnóstico de trombofilia adquirida

"Eu pensava assim: ‘Eu sou uma pessoa saudável, eu me cuido, eu não tenho vícios, eu sou trabalhadora, eu me considero uma pessoa do bem, então está tudo bem comigo. É lógico que vai dar certo’. Foi aí que, através de um exame, eu descobri que para ter filhos de forma natural, no meu caso, não seria tão simples ou, de repente, nem aconteceria."

Segundo ela, a melhor opção, em seu caso, seria o congelamento de óvulos para a realização da fertilização in vitro. Entretanto, o corpo da atriz não correspondeu ao tratamento da forma correta. "Recebi a notícia de que, dos doze óvulos esperados para serem congelados, apenas um era bom", disse.

"Aí você começa a se questionar: ‘Tem alguma coisa de errado comigo’. Mudei de médico, fiquei mais ansiosa ainda, precisando olhar bastante para essa parte emocional. A partir dali foram várias coletas tentando conseguir o maior número de óvulos saudáveis, pois sabíamos que essa minha reserva estava com os dias contados."

A atriz completa que o processo de coleta dos óvulos resultou em nove embriões, que seriam implantados através da fertilização in vitro. A má notícia veio depois: nenhum deles havia se desenvolvido o suficiente.

Mariana ainda está no processo de coleta de embriões saudáveis para a fertilização e finalizou: "Eu não sou somente isso. No lugar de ficar pensando demais, vou alinhar a minha fé. Tudo que me pertence vai me encontrar no momento certo."

O que é a trombofilia?