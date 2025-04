Lívian Aragão desmente boatos sobre relação da família com filha de Renato Aragão: 'Fake news'

Lívian Aragão rebateu os boatos sobre a polêmica de que a família do comediante "tratava mal" Juliana Aragão, filha do primeiro casamento do comediante, por ser LGBT+. No podcast Inteligência Ltda., na quinta-feira, 24, disse: "Virou um boato porque os filhos são pessoas reservadas, são pessoas discretas".

A filha de Renato Aragão explicou que os rumores de que ele "esconde os filhos é "fake news". "Eu não sei de onde que tiraram que ele esconde [os filhos]. Primeiro que está na biografia [dele], segundo que está no Google. É porque cada um tem a sua vida."

Lívian complementou ainda sobre a relação familiar. "Quando você tem a sua própria vida com a sua família, você acaba sendo mais distante."