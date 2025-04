Leticia Cazarré revela conselho que recebeu do papa e compartilha nova internação da filha

"Confesso que, ao vê-la com dificuldades para respirar o dia todo, me entristeci muito. Desta vez foi mais difícil do que todas as últimas. Eu não queria vê-la sofrer de novo. Não consigo entender. Mas aceito. E peço a Deus que não esqueça de me dar as graças necessárias para viver com ela mais um sacrifício de internação", disse.

Ela também mencionou o desafio de equilibrar a rotina familiar, especialmente no cuidado com o caçula, Vicente, que passou por exames de ressonância no mesmo dia. "A vida pessoal falou mais alto do que a vida profissional", desabafou.

Com a filha recebendo os cuidados necessários e apresentando melhora, Leticia disse ter sentido que este era o momento certo para dividir publicamente a experiência com o papa. No fim do relato, ela citou outra frase do pontífice que a marcou: "Algumas realidades só podem ser vistas com os olhos limpos pelas lágrimas".