Justin Bieber desabafa sobre perseguição, critica Hollywood e cita Diana: 'Tem que parar'

Em outra parte da publicação, ele falou sobre o ambiente superficial de Hollywood, dizendo que já se envolveu nesse tipo de dinâmica. "Eu também já me deixei levar pela natureza transacional de Hollywood. É constrangedor, mas, dito isso, não quero mais ter nada a ver com isso, agora que sou um adulto com esposa e filho", afirmou.

Bieber expressou o desejo de viver de forma mais autêntica e próxima da cultura, longe de relações pautadas apenas por interesse: "Só quero estar imerso na cultura, aprendendo com todo mundo, e ser alguém que defende e promove amor e igualdade".

O artista comparou sua realidade à da princesa Diana, que morreu em 1997 após um acidente de carro durante uma perseguição de paparazzi em Paris. "Pessoas já tiveram que morrer por causa disso. A princesa Diana é a primeira que vem à mente", escreveu.

Sem citar nomes, ele também criticou os que tentam se beneficiar de sua imagem: "Estou perdoando aqueles que buscam me usar e abusar de mim só porque querem lucrar às minhas custas - ou porque a inveja faz com que queiram me diminuir".