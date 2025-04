Cissa Guimarães e Miguel Falabella trocam selinho em especial do 'Vídeo Show'

A TV Globo exibiu nesta quinta-feira, 24, uma edição especial do Vídeo Show como parte das comemorações pelos 60 anos da emissora. Um dos destaques da atração foi o reencontro entre Cissa Guimarães e Miguel Falabella, que dividiram a apresentação do programa por anos.

Logo ao se verem no estúdio, eles se emocionaram. Cissa brincou: "Direto do túnel do tempo " Em seguida, os dois se abraçaram e trocaram um selinho. "Quanta coisa juntos, né?", comentou a apresentadora, relembrando o período em que trabalharam lado a lado.

O Vídeo Show fez parte da grade da Globo por mais de três décadas, se consolidando como um espaço dedicado aos bastidores da televisão. A edição especial reuniu momentos emblemáticos da atração e resgatou parcerias que fizeram história nas tardes da emissora.