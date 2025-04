Quem era Karen Silva, ex-The Voice Kids que morreu aos 17 anos após sofrer AVC hemorrágico

Carioca, Karen ficou conhecida em 2020 ao participar do The Voice Kids, na TV Globo. Na época, ela tinha 12 anos e integrava o time do cantor Carlinhos Brown. Desde então, seguiu carreira como cantora e somava quase 100 mil seguidores nas redes sociais.

Em 2024, lançou sua última música autoral, Gata Vira-lata, com divulgação feita em seu perfil no Instagram.

Comunicado ressaltou trajetória e impacto

A nota publicada pela assessoria destacou a trajetória de Karen desde a infância e a representatividade que construiu como artista.

"Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância, quando participou do The Voice Kids em 2020. Desde então, seguiu trilhando uma trajetória luminosa, unindo talento, carisma e representatividade em cada passo."

O texto também destacou o papel inspirador da artista: "Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar."