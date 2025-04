Outras vítimas teriam relatado agressões de Otávio Mesquita após acusação de estupro

Segundo Hédio, as vítimas teriam procurado Juliana para relatar agressões "com modus operandi muito parecidos" ao caso que envolveu a ex-assistente de palco do programa The Noite. O advogado afirmou que pretende encaminhar as novas denúncias ao delegado responsável pelo inquérito "nos próximos dias".

Na quarta, 23, Juliana prestou um depoimento por 2h contra o apresentador. Ela o acusa de estupro por um episódio ocorrido durante uma edição de 2016 do The Noite, apresentado por Danilo Gentili. Saiba mais aqui.

Em contato com a reportagem, os advogados de Otávio afirmaram que o apresentador ainda não foi intimado a prestar depoimento.

Nota da defesa de Otávio Mesquita

"Não temos conhecimento de qualquer nova manifestação formal envolvendo outras pessoas ou relatos. Seguimos atentos aos desdobramentos do caso, com total confiança na condução da Justiça.

Nesse contexto, é importante esclarecer que, no caso envolvendo o apresentador Otávio Mesquita, o Ministério Público instaurou um inquérito policial - medida prevista no ordenamento jurídico - com o objetivo de apurar os fatos narrados. O inquérito é uma fase pré-processual, destinada à coleta de informações sob a supervisão da autoridade policial.