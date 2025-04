Morre a atriz Lúcia Alves, de 'Irmãos Coragem' e 'O Cravo e a Rosa', aos 76 anos

A atriz Lúcia Alves morreu aos 76 anos nesta quinta-feira, 24, após passar dez dias internada em estado grave na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pelo hospital. Até o momento não há informações sobre velório e sepultamento. Lúcia lutava contra um câncer no pâncreas desde 2022.

"A Casa de Saúde São José confirma o falecimento de Lúcia Alves na tarde desta quinta-feira, 24 de abril, aos 76 anos. A paciente estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) desde o dia 14 de abril. A instituição se solidariza com os familiares, amigos e fãs da atriz", diz o comunicado oficial do hospital.

Ao Estadão, a assessoria do hospital informou que o câncer dela estava em estágio avançado.