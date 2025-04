Certidão de óbito aponta que atriz Sophie Nyweide estava grávida quando morreu, diz site

A morte da atriz Sophie Nyweide ganhou um novo desdobramento. Documentos oficiais confirmaram que a jovem, de 24 anos, estava grávida quando foi encontrada sem vida em um barranco na cidade de Bennington, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. A informação é do TMZ, que teve acesso à certidão de óbito.

A polícia ainda investiga o caso. Um laudo com os resultados da autópsia e dos exames toxicológicos está em andamento, e as autoridades consideram a hipótese de overdose acidental, sem descartar a possibilidade de crime.

Um homem que estava com Sophie na hora da morte foi ouvido e está colaborando com as investigações. A polícia afirmou que ele não é considerado suspeito. Outras pessoas que teriam estado no local com a atriz também estão sendo procuradas para prestar depoimento.