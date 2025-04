Beijo no palco e clima nos bastidores: Renata e Maike se encontram, mas campeã evita rótulos

Ela também destacou a importância de Maike durante o confinamento. "Ele foi uma pessoa importante lá dentro da casa em vários aspectos, principalmente de companhia. Como eu já falei outras vezes, ele foi um afago, que me acolheu, que foi um ombro, me aconselhou, me incentivou e me encorajou muito dentro do jogo."

Relação só avançou na reta final do programa

Segundo Renata, o envolvimento só aconteceu nos últimos dias do BBB 25. Ela hesitou em se aproximar de Maike antes por não ter clareza sobre o posicionamento dele no jogo.

"No começo, eu não tinha firmeza de que lado ele jogava. Uma hora ele estava no nosso grupo, outra hora ele estava em outro grupo."

A virada na dinâmica entre os dois ocorreu após a eliminação de Eva, aliada de Renata no jogo. "Foi depois da Vitrine do Seu Fifi que eu senti de fato que ele somou ali no grupo. Foi nesse momento, na verdade, que a gente começou a dividir mais a rotina. Depois que a Eva saiu, foi que a gente se permitiu."

Ela também afirmou que não entrou no programa com a intenção de formar casal e que não agiu por estratégia. "Chegou um momento do jogo em que eu não estava pensando em fazer determinada coisa para me beneficiar, eu simplesmente vivi."