Tom Hanks compartilha bastidores de 'Toy Story 5' e confirma início das gravações

O teaser exibido na feira mostrou Woody, Buzz e Jessie acenando para o público, enquanto o dono dos brinquedos está completamente focado em um tablet.

Direção reúne veterano da Pixar e nova aposta

Andrew Stanton, conhecido por clássicos como Procurando Nemo e Vida de Inseto, divide a direção com McKenna Harris, produtora de Elemental. Harris celebrou a oportunidade no Instagram: "YEEE-HAW! Estou codirigindo Toy Story 5 e estamos nos divertindo muito com o melhor time de todos!"

Ela completou: "Muito feliz por trabalhar com Andrew Stanton e minha amiga @jesschoismyth nesse filme tão doce!"