Sean Lennon compartilha comentário sobre meio-irmão Julian: 'Duas pessoas que John mais amava'

Sean Lennon, filho de John Lennon com Yoko Ono, compartilhou um comentário raro sobre a relação com o meio-irmão Julian Lennon. Mais velho, Julian também é músico e fruto do casamento do ex-Beatle com sua primeira mulher, Cynthia Powell.

Sean não costuma falar sobre a relação com Julian, o que suscitou rumores sobre uma possível relação tensa entre os dois ao longo do tempo. Mas, na terça-feira, 22, ele compartilhou nos stories de seu perfil no Instagram uma postagem de fã. A foto, em preto e branco, mostra Sean na infância com seu meio-irmão mais velho, na ocasião em que ambos prestigiaram a cerimônia do Hall da Fama do Rock que introduziu Elvis Presley, em 1986.

"Aqui, não aceitamos comparações e criações errôneas de brigas sobre duas pessoas que John Lennon mais amava: seus filhos", dizia a publicação compartilhada por Sean.