Quem é Renata Saldanha, bailarina vencedora do 'BBB 25'?

As amigas chegaram a morar juntas durante a pandemia. Dizem encontrar o equilíbrio quando uma está em companhia da outra: Renata é mais estourada, enquanto Eva é mais calma e sensível. Contam que não guardam mágoas nem ciúmes entre si.

Renata cresceu em uma comunidade de Fortaleza e começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Foi numa ONG que começou toda sua trajetória na dança: formada em Educação Física e com pós-graduação em Preparação Física, ela uniu seu amor pela dança com o esporte. Sempre teve a mãe como maior incentivadora e já conquistou premiações nacionais no meio esportivo.

Nas redes sociais, internautas relembraram sua trajetória na dança e a importância do incentivo de projetos sociais como o de Renata.

A sister diz que sua personalidade dominante é motivo de conflitos; é direta e gosta de estar no centro das situações. Sai do sério com pessoas lentas e prolixas. A amiga Eva entrega que, dependendo do dia, ela pode dar uma resposta atravessada: "A Renata é muito autêntica, animadíssima, inimiga do fim e tem frases icônicas".

No programa, Renata ficou conhecida por momentos como a Vitrine do Seu Fifi, quando foi escolhida pelo público para receber informações externas da casa, em dinâmica inédita. Durante seu retorno, protagonizou embates e fortaleceu sua personagem no jogo.

Nos recados recebidos, Renata foi alertada sobre Aline e Vinícius, com quem criou certa rivalidade. Também soube que o público não via com bons olhos a formação de casais no programa: "Não quero, não quero. Sai pra lá, cruz credo".