Prêmio Grande Otelo tira 'Ainda Estou Aqui' da competição e gera controvérsia; entenda

A Academia Brasileira de Cinema confirmou que a 24ª edição do Prêmio Grande Otelo, a premiação mais importante do audiovisual nacional, ocorrerá no dia 30 de julho na Cidade das Artes, zona oeste do Rio de Janeiro. Mas, uma decisão da organização gerou controvérsia e despertou críticas nas redes sociais: a Academia resolveu celebrar a trajetória de Ainda Estou Aqui, que trouxe o primeiro Oscar da história do País, com uma homenagem a Walter Salles e Fernanda Torres. Com isso, o longa não poderá concorrer a nenhuma categoria, nem mesmo as técnicas.

O Estadão entrou em contato com a Academia Brasileira de Cinema e com a assessoria de Ainda Estou Aqui para um pronunciamento sobre essa decisão, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso