Nova abertura do 'Fantástico' terá referência a Isadora Ribeiro

A abertura traz de volta uma das imagens mais marcantes da história do Fantástico, agora com a atriz Isadora Cruz no papel. Ela interpreta Roxelle em Volta por Cima, atual novela das 7, e protagoniza a cena simbólica da mulher emergindo da água, em referência direta à vinheta imortalizada por Isadora Ribeiro nos anos 1980.

Segundo a Globo, a nova versão mantém o simbolismo do renascimento e da força feminina, ao mesmo tempo em que propõe uma estética atualizada. Além da água, os quatro elementos da natureza também aparecem: terra, ar e fogo compõem cenários com bailarinos, dunas, vulcões e movimentos coreografados.

A trilha sonora foi regravada com arranjo orquestrado. A coreografia tem assinatura de Priscilla Mota, conhecida por seu trabalho em eventos como o carnaval do Rio, Copa do Mundo e Olimpíadas.

A nova vinheta será exibida pela primeira vez neste domingo, 27 de abril, logo após o Domingão com Huck. A estreia marca o início das homenagens pelos 60 anos da TV Globo e inaugura uma nova fase visual para o Fantástico, no ar desde 1973.