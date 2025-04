No 'BBB 25', Guilherme ganhou no voto único, mas perdeu para Renata no voto por média geral

No Bate-Papo BBB exibido após a final do programa Big Brother Brasil 2025, Guilherme descobriu um dado surpreendente: se o sistema de votação fosse diferente, ele teria vencido o reality.

Ao lado de João Pedro, terceiro colocado, o fisioterapeuta pernambucano acompanhou os números com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro e ficou visivelmente surpreso ao saber que, no voto único, recebeu 51,40% da preferência popular.

Mesmo com essa vantagem nesse formato específico, o resultado oficial do programa considerou a média geral dos votos, somando todas as participações por CPF.