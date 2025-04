Jesus em 'The Chosen', Jonathan Roumie relembra encontros com papa: 'Eternamente grato'

Ele também comentou que busca levar essas qualidades para a vida pessoal, especialmente nos relacionamentos com outras pessoas. Na mensagem, refletiu sobre como o exemplo de Francisco servia como um chamado direto para seguir o caminho de Cristo, mesmo diante das dificuldades da vida.

"A presença do papa sempre me pareceu um convite a seguir adiante, por mais estreito que seja o caminho", disse. Ao final, o ator se despediu do pontífice com uma oração e afirmou que agora ele habita "a presença eterna de quem o criou e o formou".

A série The Chosen, que retrata a vida de Jesus e seus discípulos, alcançou grande popularidade entre o público cristão ao redor do mundo. Atualmente, conta com quatro temporadas completas disponíveis gratuitamente no aplicativo oficial da série, além de estar presente nos catálogos da Netflix e do Prime Video. A quinta temporada, intitulada A Última Ceia, estreou nos cinemas em abril de 2025 e será lançada no Prime Video ainda este ano, antes de chegar ao aplicativo oficial.