Final do 'BBB 25': Leia o discurso emocionado de Tadeu Schimdt para a campeã Renata

Irmãos, amigos, pais e filhos, marido e mulher: foram duplas de todos os matizes e todos os cantos do Brasil. E chegam à grande final: o genro, que veio com a sogra lá de Pernambuco; o gêmeo, que veio com o inseparável irmão lá do Goiás; a amiga, que veio com a sua amiga-alma-gêmea lá do Ceará.

Nesses 100 dias, doze duplas escreveram uma história única. E escreveram com palavras que são a cara do BBB 25: régua, atravessamento, jumento, surucucu, velha sonsa, pomba suja, sarau, leão de quarto, leoa, gralha, risada, vitrine, barrado, papo reto, menino bão e berimbau.

Numa temporada repleta de disputas imprevisíveis, com votações acirradas, voto único dizendo uma coisa e voto da torcida dizendo outra - teve Paredão em que o resultado virou quando o programa já estava no ar. E aqui estamos com os nossos três finalistas: Guilherme, João Pedro e Renata.

O Guilherme já entrou no BBB pelo voto popular, e veio para acabar com essa bobagem de que relacionamento de sogra e genro tem que ser conflituoso e ruim. Como é apaixonado pela Delma! Paixão é uma marca do Guilherme, seja com as lágrimas, que rolam fáceis pelo seu rosto, seja com a ênfase que ele põe na argumentação. O Guilherme aperta os olhinhos assim e fala com a cara toda. Quem não conhece pode achar que é briga, mas ele só está caprichando na mensagem. Guilherme é o amigão que todo mundo gosta de por perto, que ninguém quer tirar do jogo. O cara que busca justiça para si e para os seus. Ele defende mesmo! E não se atrevam a mexer com a sogra. Como ele fica feliz com a felicidade da Delma, e como fica bravo se alguém fizer isso aqui com ela.

João Pedro está aqui vivendo, além de tudo que é único no Big, outra experiência inédita: ficar longe do irmão, com quem divide tudo, desde o DNA. De quem nunca se separou, desde a barriga da mãe. Mas esse moleque é ‘raçudo’. A mesma força que ele mostrou nas provas, vencendo uma atrás da outra, ele usa na vida, para superar esses momentos difíceis. Quantas vezes ficou ensaiando o que ia falar para mim na hora de indicar alguém ao Paredão. Se as palavras às vezes teimam em fugir, ele corre atrás para laçar essas danadas. João Pedro, nada não, só misericórdia mesmo. Garoto simples, humilde e cheio de vontade de aprender. Imagine a vovó vendo tudo isso? Imagine o tamanho do orgulho?

Renata, você fez tudo, absolutamente tudo o que se poderia pedir de alguém que vai para uma dinâmica como a Vitrine do Seu Fifi. Você ouviu aquela enxurrada de informações, prestou muita atenção, absorveu e voltou para a ação. Sabe aquelas caixinhas de música que você dá corda e surge uma bailarina dançando? Ali na Vitrine o público abriu a caixinha, pediu pra você dançar e te deu corda.