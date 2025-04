Documentário sobre tragédia aérea que matou 199 abre debate sobre Congonhas: 'Uma metáfora'

"Nessa máxima da aviação de que um acidente nunca é causado por um único fator, e sim uma série de fatores que, em cadeia, colaboram e resultam para um acidente, eu fui entendendo também que a cauda do acidente de Congonhas, era muito longa, longuíssima, muito mais do que outros acidentes", opina.

O acidente ocorreu em 17 de julho de 2007, quando o voo TAM 3054 partiu do Aeroporto Internacional de Porto Alegre rumo a Congonhas. Durante o pouso, a aeronave não conseguiu frear e acabou escorregando para além dos limites da pista, planando sobre a Avenida Washington Luís e colidindo com um prédio de cargas da companhia aérea. É o acidente aéreo com mais mortes da história da aviação brasileira, com 199 vítimas.

Para revisitá-lo, Defanti traça uma rota que passa tanto pela dor dos familiares de vítimas quanto pela burocrática investigação que engloba órgãos de regulamentação e um momento de caos instaurado. Afinal, o País estava no meio do chamado apagão aéreo, uma intensa crise no setor instaurada pelo acidente do voo Gol 1907, de 2006. Atrasos sistemáticos nos voos, problemas na estrutura aeroportuária e até uma greve de controladores de voo denunciaram um sistema de transporte aéreo que enfrentava problemas devido à falta de estrutura e planejamento.

"São duas coisas que se cruzam. Primeiro, abordar a pessoa respeitosamente, provar uma certa seriedade", explica Angelo, ao falar sobre a série dar vazão a esses assuntos com entrevistas com figuras como Marco Antonio Bologna, então presidente da TAM, Denise Abreu, então presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e Clara Ant, assessora especial do presidente Lula à época.

"Vários desses exigiram longas e longas conversas e longas negociações. Mas também tem um outro lado da moeda, que é o acidente em si. Uma coisa muito importante é renovar o acidente para as novas gerações, para a gente não perdê-lo no imaginário e na lembrança pública. Talvez pessoas que fossem se retrair normalmente toparam falar com a gente por conta disso, por conta de uma missão pessoal, social e coletiva, de participar disso", reflete.

O que ‘Congonhas: Tragédia Anunciada’ traz de novidade?