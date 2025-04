'BBB 25': 6 polêmicas que marcaram o programa este ano

A casa do BBB 25 se transformou em palco de uma discussão generalizada após João Pedro indicar Vitória Strada ao Castigo do Monstro. A atriz reagiu imediatamente e acusou o brother de usar a dinâmica como retaliação. "Você me colocou no monstro porque eu te coloquei no barrado", disse, ao relembrar que havia deixado o participante de fora da festa na dinâmica do Barrado no Baile.

João Gabriel e João Pedro, irmãos e aliados, responderam à acusação com firmeza. João Gabriel afirmou que ouviu Vitória questionar a índole dos dois. "Você questionou nossa índole. Eu não gostei. Eu não gosto", reforçou João Pedro. Vitória negou: "Eu acho vocês dois caras incríveis, com uma índole intacta. E eu não tô aqui pra questionar isso."

O tom da conversa subiu. Vitória reclamou de interrupções constantes. "Deixa eu terminar pelo menos a minha frase?", pediu, enquanto tentava se defender. A discussão se espalhou para outros participantes. Vinícius confrontou João Gabriel ao citar episódios anteriores com Aline e Renata. "Gritar com uma mulher é falta de respeito também. Se coloque no seu lugar e seja homem, rapaz."

Guilherme tentou apaziguar: "Você não é pai de ninguém, não." João Gabriel reagiu: "Eu não vim procurar pai não, meu chapa. Eu tenho meu pai lá fora." A conversa ficou mais tensa quando João Gabriel perguntou se Vinícius o havia chamado de "pomba suja". O baiano negou, mas reconheceu ter usado o termo em outro contexto. "Me desculpa pela palavra que eu falei. Assim como todo mundo já errou aqui dentro."

Vinícius destacou o que chamou de tratamento desigual dentro da casa. "Parece que o meu erro mereceu apedrejamento... e o erro de outras pessoas aqui dentro?" Renata respondeu: "Foi algo que nos machucou. Eu fiquei muito chateada."

Mais tarde, Vitória se isolou e chorou no quarto. "Só tem escuta para homem. Tenho que gritar pra ser ouvida, e mesmo assim eu não sou. Eles são muito reativos. Estou com muita raiva", desabafou.