Apartamento, R$ 2,7 milhões, carro e mais: quanto Renata ganhou em prêmios no 'BBB 25'?

A cearense Renata Saldanha foi a grande campeã do Big Brother Brasil 25, que chegou ao fim na noite desta terça-feira, 22. Além do prêmio final no valor de R$ 2,72 milhões, a bailarina também levou para casa outros prêmios, conquistados ao longo da temporada.

Entre esses prêmios está um carro zero, cujo valor é estimado em R$ 300 mil, anunciado na final de ontem.

Além disso, Renata ganhou R$ 10 mil, R$ 10 mil em compras online e um apartamento no valor de R$ 260 mil, obtido após a vitória em uma prova do líder.