Renata chega à final do 'BBB 25' como favorita; relembre o caminho traçado por ela

Os dois trocaram beijos durante as festas e dividiram cenas de carinho no confinamento. Mesmo assim, a bailarina deixou claro que não cria expectativas para fora do reality, apesar de não descartar a possibilidade de romance: "Acho que lá fora a vida é diferente. Vai precisar de uma nova conversa".

Antes de Maike, no entanto, foi a relação com Vinícius que mexeu com as torcidas. O ship "Vinata" nasceu ainda nas primeiras festas, quando os dois dançaram juntos e trocaram olhares que alimentaram especulações nas redes.

A repercussão foi tanta que, após sua eliminação, Vinícius confirmou que ficou "muito afim" de Renata. No Bate-Papo BBB, admitiu que sentiu uma troca, mas teve receio de se envolver mais profundamente no confinamento: "A passionalidade em um jogo como esse interfere muito. Poderia dar muito certo, mas também muito errado."

Vitrine do Seu Fifi movimenta jogo e reposiciona Renata no 'BBB 25'

Escolhida pelo público para participar da Vitrine do Seu Fifi, Renata passou dois dias em uma casa de vidro montada em um shopping no Rio de Janeiro. A bailarina teve acesso a recados da audiência, cartazes com mensagens diretas e até uma ligação de vídeo com a mãe. Ao retornar ao confinamento, ela compartilhou uma série de informações que influenciaram alianças, votações e geraram conflitos com outros participantes.

Entre os recados recebidos, Renata foi alertada sobre a suposta imagem negativa de Aline e Vinícius. Chegou a chamar a policial de "falsa" ao ler cartazes sobre sua postura no jogo e revelou que ouviu que Vinícius estaria em cima do muro. Também soube que o público não via com bons olhos a formação de casais no programa e respondeu prontamente: "Não quero, não quero. Sai pra lá, cruz credo."