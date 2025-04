Rafael Portugal brinca com finalistas do 'BBB 25': 'Vinícius nunca falou velha sonsa'

Rafael Portugal visitou a casa do BBB 25 nesta segunda, 21. Com um tom bem-humorado, ele relembrou momentos dos finalistas Guilherme, Renata e João Pedro, cantou no "sarau do Diogo" e trouxe de volta o enredo da Vitrine do Seu Fifi que Renata participou.

"Vinícius nunca falou velha sonsa, aquela senhora lá era minha tia, que eu mandei para dar uma atrapalhada no seu jogo", começou.

O comediante falou da torcida para a final do programa: "Lá fora está de fato um caos. A tua torcida, as pombas sujas..."