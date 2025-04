Papa Francisco gravou álbum de rock progressivo com 11 faixas; ouça 'Wake up!'

O papa Francisco, que morreu na madrugada desta segunda-feira, 22, ficou conhecido pelo perfil progressista e por adotar posturas mais abertas à diversidade dentro da Igreja Católica. Entre seus gestos menos convencionais, está a participação em um álbum lançado em 2015, que mistura mensagens do pontífice com arranjos de rock progressivo.

O disco, chamado Wake up!, reúne trechos de sermões em diferentes idiomas - entre eles, português - acompanhados por composições criadas por músicos italianos. A faixa Wake up! Go! Go! Forward!, a primeira a ser divulgada, usa uma fala de Francisco feita na Coreia do Sul em 2014 e traz um instrumental que remete ao rock dos anos 1970.

A ideia foi do produtor Don Giulio Neroni, que já havia trabalhado com os dois papas anteriores. À revista Rolling Stone, ele explicou que o projeto buscava refletir a postura de Francisco como um papa do diálogo e da escuta, conectando a música contemporânea à tradição dos hinos religiosos.