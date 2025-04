Maria Gladys revela situação financeira: 'Gasto mais do que tenho'

Maria Gladys explicou sua situação financeira após rumores de que estaria na rua, "confusa" e sem dinheiro. Durante uma entrevista que foi ao ar neste domingo, 20, para o programa Domingo Espetacular da Record, a atriz falou: "Gasto mais do que tenho para viver bem".

"Eu quero viver bem, só se vive uma vez. Eu não economizo, o dinheiro é pouco. Não é para economizar, é para gastar", disse.

Atualmente, a atriz de 85 anos mora em Santa Rita de Jacutinga, no interior do Rio de Janeiro, em uma pousada. "O Rio é um lugar que não me interessa mais, porque já não tenho tantos amigos morando lá."