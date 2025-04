'Heartstopper' vai virar filme após três temporadas da série da Netflix

A Netflix anunciou nessa segunda-feira, 22, que a série Heartstopper será encerrada com um filme. A produção, que já conta com três temporadas disponíveis na plataforma, terá seu desfecho baseado no sexto volume dos quadrinhos de Alice Oseman, criadora da história original.

O último capítulo da trama acompanha o desdobramento da relação entre Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor). A obra em que o filme se apoia ainda está em publicação nos Estados Unidos e marca o encerramento da história do casal.

Além da dupla protagonista, a série conta com nomes como William Gao, Yasmin Finney, Tobie Donovan e Jenny Walser no elenco. Assim como nas temporadas anteriores, o filme também será conduzido por Alice Oseman.