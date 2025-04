Guilherme chega à final do 'BBB 25'; relembre o caminho traçado por ele

A trajetória de Guilherme no BBB 25 foi marcada por alianças construídas com consistência. A relação com Diego Hypolito, por exemplo, chamou atenção do público após o fisioterapeuta sair em defesa do ex-ginasta durante uma discussão sobre saúde mental.

Na ocasião, Guilherme criticou Gabriel por duvidar das crises de ansiedade do amigo e afirmou que o tema não deveria ser tratado com desconfiança. A fala repercutiu dentro e fora da casa, e o público passou a enxergar o brother como uma figura leal e empática.

Essa não foi a única vez em que Guilherme se posicionou em defesa dos aliados. Quando Diego e Daniele foram criticados por escolher adversários para o Castigo do Monstro, ele apontou o peso do isolamento social dentro do jogo. "Se fossem pessoas queridas pela casa, ninguém ia ficar explanando. Mas como estavam quietos, todo mundo vomita", disse em uma conversa na sala.

O fisioterapeuta também demonstrou firmeza em conflitos estratégicos. Após a indicação de Vitória Strada ao Paredão, confrontou Camilla por incoerência no jogo. Lembrou que a sister já havia votado na atriz, mas agora tentava se reaproximar. A cobrança de explicações gerou tensão na casa, mas reforçou a imagem de Guilherme como alguém atento às movimentações e coerente com seus posicionamentos.

Além de Diego e Vitória, o brother manteve proximidade com nomes como Delma, Daniele e Vinícius. Em conversa durante a Festa do Top 8, Vinícius revelou ser bissexual e recebeu apoio de Guilherme, que respondeu: "A sexualidade não define a gente em nada".

