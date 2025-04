Bruna Biancardi rebate fã que criticou decoração de Páscoa: 'Na sua casa você faz como quiser'

Bruna Biancardi, que está grávida de Neymar, compartilhou com seus seguidores que preparou uma decoração especial para a Páscoa com a família, mas recebeu críticas nas redes sociais. No domingo, 20, ela rebateu uma internauta que detonou suas escolhas para a celebração.

"Mas a Páscoa não tem nada a ver com coelhos, amiga", escreveu a internauta nos comentários da publicação.

No vídeo divulgado pela influenciadora, é possível ver que pelúcias do animal enfeitavam as mesas, além de ele ser exibido em uma grande estátua na porta do evento.