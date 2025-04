Quem é Saory Cardoso, ex-namorada de Marcello Novaes

Ela participou da 2ª temporada do reality De Férias com o Ex e, em 2019, foi apontada como affair de Neymar, após ser vista em Paris. Na época, a modelo havia sido convidada pelo jogador para a festa que ele realizou em Barra Grande, na Bahia, no réveillon daquele ano.

Em um perfil nas redes sociais, Saory tem 500 mil seguidores, onde compartilha fotos de sua rotina, treinos, trabalhos e vida pessoal.

O ex-casal trocou indiretas após o fim do relacionamento. "Não espero empatia de alguém que encerra uma relação de três anos por telefone e já expõe tudo publicamente dessa forma. Mas espero que vocês consigam compreender que estou passando por um momento difícil", escreveu a loira em um post.

Já Marcello Novaes compartilhou em seu perfil a seguinte frase: "Ao impor limites, você descobre se é amado ou apenas útil".