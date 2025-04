Haley Joel Osment se desculpa após usar insulto antissemita durante prisão: 'Horrorizado'

Haley Joel Osment, conhecido pelo protagonismo em O Sexto Sentido (1999), se pronunciou após a repercussão de sua prisão em uma estação de esqui na Califórnia, nos Estados Unidos. O ator, de 36 anos, lamentou ter usado um insulto antissemita contra um policial no momento em que era levado para a delegacia, no início de abril. "Estou absolutamente horrorizado com meu comportamento", declarou.

Segundo o site TMZ, que teve acesso às imagens da câmera corporal dos agentes, Osment foi abordado após atrapalhar o funcionamento do teleférico no Mammoth Mountain Resort, aparentemente sob efeito de álcool. Durante o trajeto até a delegacia, ele chamou o policial de "nazista" e utilizou um termo ofensivo contra judeus. Ele também foi flagrado com uma nota de US$ 20 que continha uma substância suspeita de ser cocaína.

O artista afirmou que estava em um estado de blackout alcoólico e que não se lembrava de ter usado a expressão ofensiva. "Se eu soubesse que falei isso, teria me manifestado antes. O que saiu da minha boca foi um lixo sem sentido. Deixei a comunidade judaica na mão, e isso me destrói", escreveu, em nota enviada à revista People. "Não peço perdão, mas prometo que vou me redimir desse erro terrível."