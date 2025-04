Guilherme vence a última prova do 'BBB 25' e garante vaga na final

Um pouco antes da prova, que teve início na noite da quinta-feira, o último eliminado do reality foi Diego Hypolito. Ele estava no Paredão com Vitória Strada e com Renata.

Diego Hypolito foi eliminado com 58,77% da média de votos. Renata ficou com 39,26% e Vitória Strada com apenas 0,97%.

Como foi a prova de resistência

Na prova, os jogadores foram posicionados em cima de uma base em uma plataforma giratória. Cada um deles tinha cinco fichas para usar ao longo da dinâmica para fazer uma recarga agendada.

Em torno dessa plataforma, haviam quatro situações diferentes: três delas continham uma consequência, que podia ser vento, chuva ou calor. Apenas uma tinha uma passarela que levava até o carro.

Toda vez que a plataforma parava de girar, os jogadores acabavam em uma dessas situações. Quando parasse na passarela do carro, o jogador podia optar por bater no botão do celular gigante para fazer uma recarga. O jogador assistia a um vídeo e devia colocar uma ficha no totem carregador e seguir para o carro.