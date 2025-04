Davi Brito vira réu por violência psicológica após ameaçar ex com arma, diz TV

Davi Brito, o campeão do Big Brother Brasil 2024, tornou-se réu em um processo de psicológica após ameaçar a ex-namorada, a modelo Tamires Assis, com uma arma de fogo durante uma chamada de vídeo. A informação foi divulgada pela Rede Amazônica, filiada da TV Globo na região Norte, que apurou que a decisão foi tomada pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo no dia 8 de abril.

O Estadão entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e com a assessoria de Davi Brito, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.

Davi e Tamires viveram um breve relacionamento entre junho e julho de 2024, poucos meses após o influenciador de 22 anos vencer o BBB e terminar o relacionamento com Mani Rego. Eles teriam se conhecido no Festival Folclórico de Parintins.