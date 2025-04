Vitória Strada e Diego refletem sobre trajetória no 'BBB 25': 'Os mais emparedados no Top 5'

Vitória Strada refletiu sobre sua trajetória no Big Brother Brasil 25. Nesta quinta-feira, 17, a atriz estava no gramado com Diego Hypolito e disse: "Os mais emparedados da casa no Top 5".

Em seguida, o atleta deu risada ao lembrar que João Pedro, líder da semana e que já está com vaga garantida no Top 4 do reality show, só enfrentou o paredão uma única vez.

"Um mês vendo a família, um paredão, quatro anjos, basicamente", comentou a atriz.