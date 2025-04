Preta Gil faz registros em casa após 15 dias internada

Preta Gil, que estava internada desde o dia 1º, recebeu alta nessa quarta-feira, 16. Em tratamento de câncer desde 2023, ela usou as redes sociais para compartilhar alguns registros pouco tempo depois de voltar para casa.

A cantora publicou no Story do Instagram uma foto de Lua, sua cachorra. Depois, fez uma selfie no sofá enquanto assistia televisão. Ao Gshow, a assessoria de Preta informou: "Está bem e em casa".

Preta estava internada em São Paulo, no hospital Sírio Libanês, desde o último dia 6, quando foi transferida do Rio de Janeiro. A cantora realizaria um tratamento para o câncer nos Estados Unidos, que foi adiado por conta da internação. Não há data para um novo início do tratamento.