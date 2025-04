Maria de Fátima nega o próprio pai em Vale Tudo. Relembre como foi a cena na versão original

Vai ao ar nesta sexta-feira, 18, e no sábado, 19, a sequência em que Maria de Fátima (Bella Campos) nega o próprio pai em Vale Tudo. Em busca de status, a personagem mente para Afonso (Humberto Carrão) sobre a identidade de Rubinho (Julio Andrade) e finge não reconhecê-lo quando é apresentada ao pianista.

Na sexta-feira, Fátima se mostra decidida a se casar com Afonso. No entanto, fica atordoada ao ser surpreendida com a chegada de Rubinho. No sábado, ignora o músico e continua a farsa. Rubinho percebe a rejeição e a ameaça: se ela voltar a destratar Raquel (Taís Araújo), ele contará toda a verdade.

Como foi a cena original em 1988