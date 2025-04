Camila Pitanga enaltece o SUS e fala sobre personagem de 'Dona de Mim'

"E outra coisa: a vacina está aí, do HPV. Viva o SUS, que disponibiliza a partir dos 13 anos. Ter uma vacina diminui as chances."

Camila continua: "Vacina, vigilância sanitária são tantas coisas que são serviços gratuitos. Eu sei, ainda que demore, ainda que a gente possa aprimorar, é algo que poucos países têm. É um modelo de saúde para muitos países. Críticas a serem feitas, com coisas a serem superadas, mas a gente tem que abraçar o SUS e não brigar com o SUS."

A fala da atriz surgiu após uma polêmica em que Jojo Todynho atacou a instituição. Ela recebeu uma resposta do Ministério da Saúde, em conjunto com a apresentadora Cariúcha. Outros influenciadores como Gil do Vigor também defenderam o SUS.