Brothers falam de casamento, encaram Paredão e relembram trajetória com festa do Top 5

Na área externa, Vitória conversou com João Pedro e desabafou sobre o julgamento que sofreu antes de entrar no programa. Ela comentou que nunca imaginou chegar ao Top 5 e revelou: "As pessoas me julgavam muito por entrar no Big Brother."

Ao ser questionada por João sobre os motivos, ela explicou: "Tipo: 'Nossa, você é atriz, você já fez protagonista, por que você vai entrar no Big Brother? Por que você vai fazer isso, se expor dessa maneira?'". Em seguida, completou: "Mas, eu quis."

João respondeu dizendo que não existe experiência como essa e brincou: "Imagina? Você chegar no final da vida e falar: 'Eu participei de uma experiência científica e antropológica, que nem 0,2% da população mundial participou.'"

Vitória ainda comparou o programa a uma missão fora do comum e afirmou: "É como ir para a Lua". João completou dizendo: "Você já é de novela, famosa... E eu que sou lá do interior?". Vitória finalizou: "É um oportunidade incrível."

Despedida, abraços e música encerram a festa do Top 5

Na pista de dança, Diego se despediu dos colegas com abraços e palavras de agradecimento. Em conversa com Renata, disse: "Obrigada por tudo! Você sabe que está sendo muito especial para mim.