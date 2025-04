Atriz Lucia Alves é internada em estado grave no Rio

A atriz Lucia Alves foi internada em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 14. Aos 76 anos, a atriz enfrenta um câncer no pâncreas desde 2022.

Ao Estadão, a assessoria do hospital informou que o câncer está em estágio avançado. Ela foi internada após passar mal no último domingo, 13.

Nascida no Rio de Janeiro, Lucia é filha de um bancário e uma psicóloga. Formada em fonoaudiologia, ela começou a carreira artística na juventude, após fazer cursos de teatro e estrear nos palcos cariocas.