Welder Rodrigues detalha diagnóstico de diabete e cirurgia no coração: 'Achei que era cansaço'

Ele admitiu que sempre foi fã de guloseimas no dia a dia, mas precisou mudar drasticamente seus hábitos. "Parei radicalmente com doce", afirmou, destacando que é um paciente disciplinado e que segue todas as orientações médicas. "Minha médica me elogiou."

Após o susto, o humorista passa bem e reforçou a importância de prestar atenção aos sinais do corpo. "A gente precisa aprender a ouvir o que o corpo está tentando dizer", concluiu.