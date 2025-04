'Vale Tudo': Heleninha é confrontada por causa de incêndio. Relembre cena original

No capítulo previsto para esta quarta-feira, 16, a novela Vale Tudo deve exibir um momento decisivo na relação entre Heleninha (Paolla Oliveira) e Tiago (Pedro Waddington). O jovem pode descobrir que a própria mãe foi responsável por um incêndio que quase tirou sua vida na infância.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) discute com Tiago (Pedro Waddington) em uma conversa tensa no quarto do filho. O executivo pressiona o jovem e questiona seu comportamento com agressividade: "Você tem algum problema? Está tudo funcionando aí? Qual é o seu problema? Você é gay?" Tiago reage com firmeza: "Sai do meu quarto".

Em seguida, Heleninha (Paolla Oliveira) confronta o ex-marido pela tentativa de agressão. Ela questiona: "Que tipo de pai tenta bater no próprio filho para querer saber se ele transou?". Marco Aurélio responde com frieza: "Um tipo de pai bem melhor do que uma mãe que taca fogo na casa com o filho pequeno dentro".