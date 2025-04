'Vale Tudo': Gilda finge que é roubada; veja como foi a cena em 1988

Como foi a cena original em 1988

A cena exibida em 1988 também envolvia uma mentira sobre um assalto. Na época, o personagem era Gildo, interpretado por Fernando Almeida, que trabalhava vendendo sanduíches com Raquel (Regina Duarte). Ele chega dizendo que foi assaltado no morro do Pavãozinho, logo após vender toda a mercadoria.

Diferente do remake, em que Raquel não suspeita da história contada por Gilda, a versão original trabalha a dúvida desde os primeiros minutos da conversa.

"Encostou o canivete no meu peito, dona Raquel. O garoto lá do morro do Pavãozinho. Dava dó de mim, o que eu ia fazer?", justifica Gildo. Raquel, desconfiada, insiste: "Gildo, você tem certeza que foi roubado? Se perdeu dinheiro, se precisou dele, se gastou, olha pra mim, fala comigo, se abre." Ele reage: "A senhora acha que eu ia mentir pra senhora?".

Na sequência, Lucimar (Maria Gladys) conversa com Raquel e dá mais detalhes sobre a realidade enfrentada por Gildo e outras crianças da comunidade. "A mãe trabalha como doméstica. O pai já se mandou há muito tempo. Ela sai de manhã e deixa os quatro filhos e entrega a Deus", conta.

Lucimar também explica que muitos meninos da região acabam entrando para a chamada "gangue do limão": "Esses caras que alugam os garotos pra vender limão no sinal de trânsito. Eles pagam uma miséria. Não é como você que dá comissão pro Gildo, não. Eles exploram mesmo. Esses garotos só aprendem o que não presta. É a escola da vida."