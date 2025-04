Todos os brothers vão participar do último Pegar ou Guardar do 'BBB 25'

A dinâmica do Pegar ou Guardar ocorrerá PELA última vez nesta quarta-feira, 16, para os cinco participantes finais do BBB 25. De maneira inédita, todos participarão do "jogo" que concede quantias individuais ou soma o montante para o prêmio final.

Desta vez, João Pedro, Vitória Strada, Renata, Diego Hypolito e Guilherme poderão aumentar o prêmio final em até R$ 105 mil ou embolsar quantias menores individualmente.

Atualmente, o valor final do BBB 25 é de R$ 2,6 milhões. No Pegar ou Guardar "original", os brothers enfrentavam brincadeiras diferentes com três tipos de consequências: uma "punição" para a casa, a opção de levar o dinheiro individualmente ou de somá-lo ao prêmio final.